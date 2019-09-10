ВНО-2020: обнародован график тестирования по всем предметам

В 2020 году регистрация на внешнее независимое оценивание пройдет с 3 февраля по 24 марта, а основная сессия тестирования пройдет с 21 мая по 15 июня.

Как сообщил на Facebook-странице Украинский центр оценивания качества образования, основная сессия ВНО будет состоять из 11 предметов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Размещение приглашений-пропусков в кабинетах участников ВНО состоится до 30 апреля.

Отмечается, что внешнее оценивание пройдет в следующие дни:

21 мая – математика,

26 мая – украинский язык и литература,

28 мая – физика,

1 июня – испанский, немецкий, французский языки,

2 июня – английский язык,

4 июня – история Украины,

9 июня – биология,

11 июня – география,

15 июня – химия.

График проведения ВНО Facebook Украинский центр оценивания качества образования

Как сообщал OBOZREVATEL, утвержден перечень предметов ВНО на 2021 год.

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