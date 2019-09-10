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ВНО-2020: обнародован график тестирования по всем предметам

8.4т Читать материал на украинском

В 2020 году регистрация на внешнее независимое оценивание пройдет с 3 февраля по 24 марта, а основная сессия тестирования пройдет с 21 мая по 15 июня.

Как сообщил на Facebook-странице Украинский центр оценивания качества образования, основная сессия ВНО будет состоять из 11 предметов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Размещение приглашений-пропусков в кабинетах участников ВНО состоится до 30 апреля.

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Отмечается, что внешнее оценивание пройдет в следующие дни:

  • 21 мая – математика,

  • 26 мая – украинский язык и литература,

  • 28 мая – физика,

  • 1 июня – испанский, немецкий, французский языки,

  • 2 июня – английский язык,

  • 4 июня – история Украины,

  • 9 июня – биология,

  • 11 июня – география,

  • 15 июня – химия.

График проведения ВНО

График проведения ВНО

Facebook Украинский центр оценивания качества образования

Как сообщал OBOZREVATEL, утвержден перечень предметов ВНО на 2021 год.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
ВНО школа образование
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