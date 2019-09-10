ВНО-2020: обнародован график тестирования по всем предметам

В 2020 году регистрация на внешнее независимое оценивание пройдет с 3 февраля по 24 марта, а основная сессия тестирования пройдет с 21 мая по 15 июня.
Как сообщил на Facebook-странице Украинский центр оценивания качества образования, основная сессия ВНО будет состоять из 11 предметов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Размещение приглашений-пропусков в кабинетах участников ВНО состоится до 30 апреля.
Отмечается, что внешнее оценивание пройдет в следующие дни:
21 мая – математика,
26 мая – украинский язык и литература,
28 мая – физика,
1 июня – испанский, немецкий, французский языки,
2 июня – английский язык,
4 июня – история Украины,
9 июня – биология,
11 июня – география,
15 июня – химия.
График проведения ВНО
Facebook Украинский центр оценивания качества образования
Как сообщал OBOZREVATEL, утвержден перечень предметов ВНО на 2021 год.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.