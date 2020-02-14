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ВНО-2020: Новосад рассказала о нововведениях для участников

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Министр образования Анна Новосад сообщила, что в 2020 году задание на ВНО изменят в сторону компетентностного подхода. Тесты будут более касатся реальных жизненных ситуаций.

Как рассказала руководительница МОН в эфире программы "Сніданок з 1+1", УЦОКО внедрил изменения из-за результатов с PISA. Напомним, международное исследование качества образования показало, что украинские школьники не дотянули до средних показателей, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Собственное развитие и самостоятельная работа – также важный этап обучения в школе и в подготовке к ВНО. Я считаю, что в рамках школьного обучения подготовиться к тестам абсолютно реально", – подчеркнула Новосад.

По ее мнению, тестирование должно проверять навыки компетенций, которыми овладевает ребенок в течение школьного времени и которые заложены в основу Новой украинской школы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван график проведения ВНО-2020.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
ВНО школа
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