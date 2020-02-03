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ВНО-2020: началась регистрация на тестирование

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3 февраля стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании в 2020 году, которая продлится до 24 марта.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, абитуриенты смогут пройти тестирование максимум из четырех учебных предметов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Для регистрации на ВНО нужно создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на сайте УЦОКО в рубрике "ВНО/ДПА". Затем во время регистрации выбрать предметы тестирования. Созданную регистрационную карточку следует распечатать.

ВНО-2020: началась регистрация на тестирование

ВНО-2020: началась регистрация на тестирование

intex-press.by

Абитуриентам важно собрать полный пакет документов, необходимый для регистрации, и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Обработка регистрационных документов длится не дольше 10 рабочих дней с момента их поступления в региональный центр. Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ДПА в форме ВНО руководители учебных заведений должны прислать до 17 марта 2020 года. Факт регистрации подтверждает сертификат.

Регистрация на ВНО 2020

Регистрация на ВНО 2020

УЦОКО

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине ВНО по математике назвали проявлением коммунизма.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Образование в Украине Школа
Место
Украина
Теги
образование ВНО школа
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