В пятницу, 3 января, началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании в 2020 году, которая продлится до 24 января.

Стоимость пробного тестирования составит от 138 до 150 гривен в зависимости от региона, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Чтобы зарегистрироваться на тестирование, нужно зайти на страницу своего регионального центра оценивания качества, в разделе "Пробное ВНО – 2020 Регистрация" заполнить регистрационную форму, сформировать и отправить электронное заявление. Человек получит логин и код доступа к своей персональной страницы.

После этого нужно зайти в свой кабинет и найти квитанцию для оплаты участия в пробном тестировании. Ее нужно оплатить в течение трех рабочих дней в любом банке Украины и сохранить. Последний день приема платежей – 29 января.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта; по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языков (английского, испанского, немецкого и французского) – 28 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест из одного учебного предмета.

Ответы нужно ввести каждому участнику самостоятельно в специальный сервис. Результаты будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе – 27 марта, по другим предметам – 3 апреля.

ВНО-2020: началась регистрация на пробное тестирование Украинская правда. Жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский поэт выступил против обязательного ВНО по математике.

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