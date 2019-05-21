"История Украины сложнее, чем математика": стартовало ВНО 2019

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году стартовало 21 мая с тестирования по математике. На него зарегистрировались более 160 тысяч участников. В общей сложности ВНО-2019 будут сдавать свыше 354 тысячи человек.
Об этом в эфире ObozTV сообщила начальник отдела информации и коммуникации с общественностью Украинского центра оценивания качества образования Ирина Клименко.
Клименко напомнила, что тестирование по украинскому языку и литературе обязательно для вступления в любой вуз. Математика или история Украины – еще два обязательных предмета на выбор. Однако многие участники решили сдавать оба теста.
"Выбирали и математику, и историю. Дополняя английским. То есть хороший пасьянс можно разложить: если я хорошо сдаю математику, английский (иностранный язык) и украинский – то иду в экономическое направление либо в ИТ. Если я успешно сдаю историю, иностранный и украинский – мне открыты двери на гуманитарные специальности", – объяснила она.
Вопреки распространенному заблуждению, считает Клименко, экзамен по истории Украины даже несколько сложнее, чем по математике.
"Интуитивно думают, что историю Украины сдать легче, чем математику. Поэтому у нас некоторое расхождение в количестве зарегистрированных на эти предметы. Хотя я вам скажу, что тесты равнозначные. По-моему, тест по истории даже чуть сложнее", – отметила она.
По ее словам, среди наиболее популярных необязательных тестов в 2019 году также оказались биология и география. А вот химия сдает позиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, всего в этом году ВНО охватывает 11 предметов:
математика (дата сдачи – 21 мая);
украинский язык и литература (23 мая);
иностранные языки (27 мая – испанский, немецкий, французский, 28 мая – английский);
физика (30 мая);
история Украины (4 июня);
биология (6 июня);
география (11 июня);
химия (13 июня).
Оглашение результатов ВНО и государственной итоговой аттестации (ДПА) состоится в период с 14 по 25 июня.
Проведение дополнительной сессии назначено с 26 июня по 12 июля.
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