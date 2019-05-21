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"История Украины сложнее, чем математика": стартовало ВНО 2019

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Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году стартовало 21 мая с тестирования по математике. На него зарегистрировались более 160 тысяч участников. В общей сложности ВНО-2019 будут сдавать свыше 354 тысячи человек.

Об этом в эфире ObozTV сообщила начальник отдела информации и коммуникации с общественностью Украинского центра оценивания качества образования Ирина Клименко.

Клименко напомнила, что тестирование по украинскому языку и литературе обязательно для вступления в любой вуз. Математика или история Украины – еще два обязательных предмета на выбор. Однако многие участники решили сдавать оба теста.

"Выбирали и математику, и историю. Дополняя английским. То есть хороший пасьянс можно разложить: если я хорошо сдаю математику, английский (иностранный язык) и украинский – то иду в экономическое направление либо в ИТ. Если я успешно сдаю историю, иностранный и украинский – мне открыты двери на гуманитарные специальности", – объяснила она.

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Вопреки распространенному заблуждению, считает Клименко, экзамен по истории Украины даже несколько сложнее, чем по математике.

"Интуитивно думают, что историю Украины сдать легче, чем математику. Поэтому у нас некоторое расхождение в количестве зарегистрированных на эти предметы. Хотя я вам скажу, что тесты равнозначные. По-моему, тест по истории даже чуть сложнее", – отметила она.

По ее словам, среди наиболее популярных необязательных тестов в 2019 году также оказались биология и география. А вот химия сдает позиции.

"История Украины сложнее, чем математика": стартовало ВНО 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в этом году ВНО охватывает 11 предметов:

  • математика (дата сдачи – 21 мая);

  • украинский язык и литература (23 мая);

  • иностранные языки (27 мая – испанский, немецкий, французский, 28 мая – английский);

  • физика (30 мая);

  • история Украины (4 июня);

  • биология (6 июня);

  • география (11 июня);

  • химия (13 июня).

Оглашение результатов ВНО и государственной итоговой аттестации (ДПА) состоится в период с 14 по 25 июня.

Проведение дополнительной сессии назначено с 26 июня по 12 июля.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЭкзамен
Персона
Ирина Клименко
Место
Украина
Теги
ВНОтестышколауниверситетИстория Украиныматематика
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CARGO 100
CARGO 100
"История Украины сложнее, чем математика" ... Ну прямо сопромат ...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Потому от вас дебилов бандер сбежали все умные люди)))
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