Вместо дыр – унитазы без кабинок! Российский мэр подорвал сеть изменениями в одной из школ

Глава Миасского городского округа (Россия) Григорий Тонких похвастался установленными унитазами без перегородок в школе поселка Северные Печи (Челябинская область).
Как рассказал мэр в своем Instagram, до изменений в школьной уборной были "дыры" в полу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Средства были изысканы, на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитазы", – написал он.
Российский мэр подорвал сеть изменениями в одной из школ
Однако в соцсети бурно отреагировали на изменения в школе. Так, пользователи были возмущены тем, что для детей не поставили перегородки.
"Кабинки наверное украли?", "Справа женский, а слева мужской?", "Где кабинки? Вы в администрации тоже так в туалет ходите?", – написали в комментариях.
Скріншот
Руководитель школы Елена Мерясева изданию "360" объяснила, что перегородки все же доделают, а Тонких опубликовал в соцсети "рабочие" фотографии.
"Все доработаем, все будет замечательно. Те туалеты, которые сделаны, будут оборудованы кабинками. В течении недели точно сделаем. У нас не общий туалет, где два унитаза. Перегородки отсутствуют только в женском", – пообещала директор.
В конце прошлого учебного года я провел сход жителей поселка Северные печи. После мероприятия прошел по школе номер 23 где проходила встреча. Во время осмотра обратила внимание на состояние школьного туалета. Дал распоряжение начальнику Управления образования Анне Овсянниковой принять меры. Средства были изысканый, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза. Замдиректора по учебной части Наталья Боброва поблагодарила за содействие и отметила, что в школе обучается 92 ребёнка, с понедельника начнется новый учебный год. Дети будут приятно удивлены изменениям.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России торжественно открыли туалет с подогревом.
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