Вместо дыр – унитазы без кабинок! Российский мэр подорвал сеть изменениями в одной из школ

Глава Миасского городского округа (Россия) Григорий Тонких похвастался установленными унитазами без перегородок в школе поселка Северные Печи (Челябинская область).

Как рассказал мэр в своем Instagram, до изменений в школьной уборной были "дыры" в полу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Средства были изысканы, на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитазы", – написал он.

Российский мэр подорвал сеть изменениями в одной из школ

Однако в соцсети бурно отреагировали на изменения в школе. Так, пользователи были возмущены тем, что для детей не поставили перегородки.

"Кабинки наверное украли?", "Справа женский, а слева мужской?", "Где кабинки? Вы в администрации тоже так в туалет ходите?", – написали в комментариях.

Скріншот

Руководитель школы Елена Мерясева изданию "360" объяснила, что перегородки все же доделают, а Тонких опубликовал в соцсети "рабочие" фотографии.

"Все доработаем, все будет замечательно. Те туалеты, которые сделаны, будут оборудованы кабинками. В течении недели точно сделаем. У нас не общий туалет, где два унитаза. Перегородки отсутствуют только в женском", – пообещала директор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России торжественно открыли туалет с подогревом.

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