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Вместо детского смеха – зловещая тишина: появились фото разрушенной "русским миром" школы в Донецке

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В сети появились фото школы №59 в Киевском районе города Донецка, которая не раз попадала под обстрелы коллаборационистов.

Учебное заведение построили в начале 1950-х годов. До войны там обучалось около 600 детей, ученики хвалили педагогический состав, а школа была одна из лучших в своем районе, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Фашик Донецкий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Школа №59 в обстрелов

Школа №59 в обстрелов

Wikimapia

Первого сентября 2014 года школу обстреляли прямо во время линейки. Дети погибли из-за недолета снарядов и неправильных артиллерийских расчетов коллаборационистов. После обстрелов школу закрыли, ведь была опасность для жизни детей.

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"Российская пропаганда молчит о том, что у школы, совсем рядом, размещался штаб коллаборационистов, а также стояла военная техника. Также школа была щитом для личного состава коллаборационистов, которые размещались в тех домах, где люди бросили свое жилье", – говорится в сообщении .

В результате школа стоит разобрана, брошенная и никому не нужна. Теперь в стенах заведения нет детского смеха и детей вообще. Там, где по коридорам бегали дети, разносился звонок и смех, теперь тишина. Зловещая тишина.

Школа №59 после обстрелов

Школа №59 после обстрелов

Rianovosti

Школа №59 после обстрелов

Школа №59 после обстрелов

Rianovosti

Школа №59 после обстрелов

Школа №59 после обстрелов

фашиков Донецкий

Появились фото разрушенной "русским миром" школы в Донецке

Появились фото разрушенной "русским миром" школы в Донецке

twitter.com/neomaster1985

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области родители забили тревогу из-за закрытия школы.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина Донецк
Теги
Донецкая область дети война школа
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Дудко Олег
Дудко Олег
Рядом со школой размещался штаб ополченцев и стояла техника, на несмотря на это они все равно остреляли ее из орудий.в упор стреляли во время линейки, по своим детям.
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