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Власть в курсе: в детском саду на Волыни детям устроили "пытки" краской

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В детском саду №5 города Ковеля (Волынская область) красили пол, когда дети находились в помещении дошкольного учебного заведения.

Как сообщили в Facebook-группе "Ковель Онлайн", инцидент произошел вчера, 30 сентября. В детском саду неоднократно проводили ремонтные работы, когда в нем находились дети.

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"В саду стоит вонь. Из-за погодных условий с детьми не могут погулять, поэтому они закрыты в спальне (куда меньше доходит запах)", – говорится в сообщении.

Сегодня, 1 октября, в детском саду снова продолжат ремонтные работы. Отмечается, что городской совет Ковеля знает о проблеме, поскольку именно они направили рабочих красить пол.

Детям устроили "пытки" краской

Детям устроили "пытки" краской

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском детском саду дети заразились коклюшем.

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Тема
Дошкольный период
Место
Украина Луцк
Теги
детский сад дети
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