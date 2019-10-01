Власть в курсе: в детском саду на Волыни детям устроили "пытки" краской

В детском саду №5 города Ковеля (Волынская область) красили пол, когда дети находились в помещении дошкольного учебного заведения.

Как сообщили в Facebook-группе "Ковель Онлайн", инцидент произошел вчера, 30 сентября. В детском саду неоднократно проводили ремонтные работы, когда в нем находились дети.

"В саду стоит вонь. Из-за погодных условий с детьми не могут погулять, поэтому они закрыты в спальне (куда меньше доходит запах)", – говорится в сообщении.

Сегодня, 1 октября, в детском саду снова продолжат ремонтные работы. Отмечается, что городской совет Ковеля знает о проблеме, поскольку именно они направили рабочих красить пол.

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