Власть поддержала: украинский профессор рассказал о коррупции во время школьных олимпиад

Профессор Запорожского национального университета Сергей Терно заявил, что все ученические олимпиады следует отменить. Он убедился, что благодаря таким мероприятиям в Укране процветает коррупция.

Свое мнение он высказал на портале "Образовательная политика". По его словам, на протяжении 20 лет часто вытирались выставленные баллы на работах и проставлялись другие, дописывались нужные цифры, а главный методист требовала дать задание к проведению олимпиады, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Учительский актив на олимпиаде – это довольно условная вещь. Определяется он тем человеком, который готовит персональный состав жюри, то есть методистом областного института последипломного образования. Моральное лицо олимпиадной тусовки довольно точно отражало личные качества главной методистки области. И добропорядочность не была среди достоинств этой "компании", – рассказал Терно.

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В 2019 году в Запорожье нашлись люди, которые захотели провести олимпиады прозрачно и честно. Однако Департамент образования и науки Запорожской ОГА негативно отреагировал на предложения и приказал оставить старый состав жюри – учителей и преподавателей, которые систематически готовят и получают призовые места на этой же областной олимпиаде.

По словам Терно, в защиту старой системы проведения олимпиад стали представители нынешней власти.

"Мы устраиваем эти действия, чтобы с детства воспитать коррупционное сознание у молодого поколения? Следует отказаться от этой отрыжки тоталитаризма. Заботу о талантливой молодежи должны взять на себя благотворительные фонды, ассоциации и общественные организации. А пока педагоги будут оставатся молчаливой покорной массой, произвол чиновников не знает границ", – добавил профессор.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили "спасти" школьные олимпиады.

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