Виртуальный мир победил: в Украине закрыли легендарный детский журнал

Один из старейших украинских детских журналов "Барвинок", который просуществовал 91 год, прекратил свою работу.

О закрытии редакция сообщила в последнем номере, который вышел в июне 2019 года, пишет Gazeta.ua. То, что современные дети мало интересуются "Барвинком", стало основной причиной такого решения.

"Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслам, реальности. Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще незаконченных книг, учебников, волонтерская работа. Еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: "До свидания", – отметила команда издания.

Напомним, что журнал основали в январе 1928 года в Харькове под названием "Октябренок". Его не выпускали во время Второй мировой войны, а в апреле-мае 1945 года в Киеве под названием "Барвинок" оно возобновило работу. К 1990 году это было единственное украинское периодическое издание для младших школьников.

С 1989 года главным редактором журнала был Василий Воронович. Издателем журнала был редакционный коллектив, который оформлен как владелец. Государственных дотаций "Барвинок" не получал.

Издание представляло Украину на всей территории бывшего СССР и за его пределами. Общий тираж за более 86 лет превысил 315 млн экземпляров.

Журнал "Барвинок" Portmone.com

Журнал "Барвинок" KP.UA

Журнал "Барвинок" PRпортал Украины

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