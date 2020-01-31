Весенние каникулы 2020 в школах Украины: стал известен график

Весенние каникулы в школах Украины начнутся 23 марта. Продлятся они до 29 марта включительно.

Каждое учебное заведение самостоятельно будет определять, когда будут отдыхать ученики. Однако общая продолжительность каникул в течение года не должна превышать 30 дней, исключением является только летний отдых, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Дополнительным выходным днем ​​для школьников будет 9 марта, так как официальный праздник Международного женского дня выпадает на воскресенье. Таким образом дети будут отдыхать 7, 8 и 9 марта.

На Пасху 18, 19 и 20 апреля также станут дополнительными днями отдыха для школьников. А в мае их также ожидают затяжные выходные – 1, 2 и 3 мая и 9, 10 и 11 мая.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что семейные каникулы влияют на развитие мозга школьников.

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