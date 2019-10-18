Вещи не отдают: история с аварийным общежитием в Днепре получила новый поворот

Студенты Днепровской политехники, которых эвакуировали из общежития из-за риска обрушения, обеспокоились, потому что почти две недели не могут забрать свои вещи из аварийного здания.

В городском совете Днепра сообщили, что допуск запретили из соображений безопасности. Разрешение дадут после того, как получат выводы экспертов, говорится в сюжете ТСН.Ранок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Студенты могут составить список важных вещей или документов. Их заберут и вынесут специальные санитарные группы, которые направят в общежитие для утилизации испорченных продуктов. Уже в ближайшие дни они должны попасть внутрь – в сопровождении полиции", – говорится в сюжете.

Вокруг аварийного здания установили бетонный забор. Строители объяснили, что это позволит проводить работы и наконец открыть движение кварталом.

Второй общежитие Днепровской политехники Главком

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Второй общежитие Днепровской политехники Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 5 октября во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания. Благодаря своевременной работе городских служб удалось предотвратить чрезвычайную ситуацию с общежитием. Студентов оперативно эвакуировали.

Председатель областной организации Всеукраинской общественной организации "Ассоциация экспертов строительной отрасли" Алексей Коломоец причиной разрушения общежития назвал изношенные коммуникации и перенасыщение почвы водой.

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