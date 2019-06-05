"Верьте в ребенка": учительница поделилась потрясающей историей успеха

Ментор международной олимпиады, учитель по математике Яна Полянских рассказала о невероятном случае парня, который регулярно хватал двойки по предмету, однако после окончания школы поступил на МехМат, начал строить научную карьеру и нашел престижную работу.

Мотивирующей историей репетитор поделилась на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Полянских, однажды в ее педагогической практике был очень сложный случай. Ее пригласили репетитором к ученику 11 класса, которому грозила неаттестация по математике – парень не сдал ни одной контрольной за год, причем позвали ее на помощь практически в конце учебного года.

Впрочем, как выяснилось, ученик обладал недюжинными способностями к изучению математики.

"Начали играть. Раз классный ход, два классный ход - и он меня с блеском обыграл. Воу.... В эту игру я ещё ни разу не проигрывала. Слишком странно. Это была не случайная победа, это были великолепно обдуманные ходы и прекрасное логическое мышление. И у него двойки по математике? Серьёзно?" – недоумевала преподаватель.

После этого репетитор попросила показать парня свою ученическую тетрадь, которая оказалась полностью почерканной красной учительской ручкой: все нестандартные ходы, оригинальные решения задач трактовались его школьным учителем как неправильные с оценкой "2".

Изрядно удивившись, Полянских позвала маму мальчика, заверив ее в том, что ребенку прямая дорога на механико-математический факультет – у него нет никаких проблем с данным предметом, школьный учитель, вероятно, не воспринимает или вовсе не понимает такой модели решения задач, поэтому ставит двойки.

Мать парня не поверила репетитору, однако после ряда занятий он все-таки освоил тривиальные методы выполнения заданий и ему удалось сдать программу на заветную "тройку".

Выпускник твердо решил поступать в высшее учебное заведение, и, вопреки отсутствию поддержки от родителей, сам вышел на репетитора, а также стал заниматься физикой.

По итогу, парень прекрасно сдал все экзамены, поступил в ВУЗ, а уже на втором курсе нашел престижную работу и занимается наукой.

"Деньги за занятия честно отдал и мне, и репетитору по физике, даже с процентами )). Поздравляет со всеми праздниками и присылает цветы. Почему я решила вспомнить эту историю? Просто позавчера, в день защиты детей, его мама прислала мне единственную за это время смс. Там было "спасибо"", - добавила Полянских.

Ранее мы сообщали, что в школах Украины намерены ввести обязательный экзамен по математике.

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