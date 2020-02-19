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Вели "группы смерти": появились детали о подростках, готовивших теракты в школах Керчи

2.2т
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Подростки, которые готовили теракты в школах Керчи, что в аннексированном Крыму, вели "группы смерти" в соцсетях, где склоняли пользователей к аналогичным преступлениям.

15-летнего школьника Даниила и 16-летнего студента колледжа Артема уже задержали. Они являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года устроил бойню в местном политехническом колледже, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также стало известно, что ребята не скрывали своих планов от друзей. Впоследствии они признались, что хотели взорвать школу.

Подросток, который готовил теракт в Керчи

Подросток, который готовил теракт в Керчи

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Подросток, который готовил теракт в Керчи

Подросток, который готовил теракт в Керчи

Telegram канал "RT на русском"

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Также сотрудники ФСБ в местах их проживания нашли бомбы, которые те испытывали на домашних животных.

обыски подростков

обыски подростков

Telegram канал "RT на русском"

"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные с помощью сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября 2018 года студент Владислав Росляков пришел к Керченскому колледжу с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

В результате стрельбы погибли 21 человек (вместе со стрелком), среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более полсотни человек.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Теги
скандал в школе Новости Крыма
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