Важные навыки из школы в мире бизнеса

Люди делятся на два лагеря. Одни считают, что школа по сути не дает никаких навыков в последующей работе. Другие же заявляют, что успехи в учебе – это залог дальнейшого успеха в жизни человека. Так что же является правдой?

Forbes опубликовал мнение Адама Мендлера, который является генеральным директором The Veloz Group и основателем Beverly Hills Chairs, Custom Tobacco и Veloz Solutions. Он рассказал о важных уроках из школьного времени и о том, как применять их в мире бизнеса. Вот несколько из них:

1. Сила хороших отношений

В время учебы очень важно построить хорошие отношения с преподавателями. От этого напрямую зависит ваша успеваемость и желание учителя вам помочь. Ведь люди любят иметь дело с теми, кто им нравится.

Независимо от того, насколько хорош ваш продукт и как вы опытны в своей сфере, нужен кто-то, кто захочет это купить. Укрепляйте отношения с людьми, проявляя к ним искренний интерес. Это важный шаг к успеху.

Школа vMogileve.by

2. Постановка целей

Постановка целей нужна на любом этапе вашей жизни. И в первую очередь во время учебы очень важно сосредоточиться на их достижении и дисциплинировать себя, чтобы не бросать ничего на полпути.

При этом нет специального рецепта по постановке целей. Важны маленькие вещи – от ежедневных напоминаний до постоянных вопросов к себе, проводите ли вы свое время таким образом, чтобы продвинуться к достижению своих целей.

3. Соблюдение правил игры

Можно сравнить школьные годы с определенной игрой по своим правилам. Для того, чтобы преуспевать на учебе – нужно эти правила соблюдать.

Так и бизнес является своеобразной игрой. Вам нужно изучить правила, соревноваться и продумывать свои стратегии, чтобы получить желаемый результат.

Сказать, что построение и развитие бизнеса – сложный процесс, – ничего не сказать. Как и в школе: и там, и тут требуется время, чтобы сначала изучить платформу, на которой вы играете, а затем перейти к действию, к наступлению. Без этого никак.

Школа OpenBusiness

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликован список неожиданных вещей, которые понадобятся в общежитии.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!