В школах Украины появятся карьерные советники, которые будут проводить профессиональную ориентацию для детей. Это может быть один человек на образовательный округ или на несколько школ.

Как заявила министр образования Анна Новосад, будущие абитуриенты должны еще в школе понимать, какие есть профессии, что даст им высшее образование, чтобы сознательно выбирать университет и специальность, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас у нас по разным причинам, в том числе из-за влияния родителей, ученики очень часто выбирают не то, чем бы хотели заниматься. Затем на первом курсе они осознают, что пошли не туда, и тратят свое время", – подчеркнула Новосад.

Поэтому в министерстве считается, что вопрос вступления должен стать частью образовательной программы в школе. Начинать профориентацию нужно уже в 6-9 классе.

Важно для детей: в школах Украины появится новая должность proforientatsia.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в школах Украины появятся супервизоры.

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