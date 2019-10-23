"Вас уже отмазепили?" Выступление ректора украинского вуза попало в эфир росТВ

Выступление, где ректор Полтавского национального педагогического университета Николай Степаненко продекламировал стихотворение о национальной идентичности украинцев, попало в эфир пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Скандальная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева отметила, что педагог сорвал аплодисменты депутатов Верховной Рады, однако на самом деле декламация стихотворения состоялась в Полтавском краеведческом музее на открытии выставки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После просмотра выступления Степаненко ведущий Евгений Попов обратился к проукраинскому политическому эксперту Гордею Белову:

"Гордей, дорогой, Вас уже достаточно отмазепили и отчерноволили? Скажите нам, пожалуйста, и розэсэсэрили. Вполне?"

Белов пояснил, что задача каждого ректора вуза в Украине – пропагандировать национальную идею. А полтавский педагог делает это в том ракурсе, который он считает нужным.

скрин видео

Выступление ректора полтавского вуза попала на росТВ скрин видео

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