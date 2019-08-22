"Вакцинация – дискриминация!" Под Офисом президента родители непривитых детей собрались на митинг

Родители, которые против обязательной вакцинации, вышли на митинг к Офису президента и требуют отменить постановление Министерства образования о запрете непривитым детям посещать детские сады и школы.
Участники митинга заявили, что этот запрет противоречит их праву свободного выбора, пишет в Facebook UA: Новости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Среди участников в основном родители. Они говорят: принятое постановление является дискриминацией их детей. Приехали на акцию из разных областей Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на митинг собрались несколько сотен человек. Также они требуют уволить от должности министра образования Лилию Гриневич и и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.
Родители требуют допустить невакцинированных детей в школы и сады
Lb.ua
Родители требуют допустить невакцинированных детей в школы и сады
Lb.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун рассказала, без каких прививок не пустят ребенка в школу.
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