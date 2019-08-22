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"Вакцинация – дискриминация!" Под Офисом президента родители непривитых детей собрались на митинг

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Родители, которые против обязательной вакцинации, вышли на митинг к Офису президента и требуют отменить постановление Министерства образования о запрете непривитым детям посещать детские сады и школы.

Участники митинга заявили, что этот запрет противоречит их праву свободного выбора, пишет в Facebook UA: Новости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Среди участников в основном родители. Они говорят: принятое постановление является дискриминацией их детей. Приехали на акцию из разных областей Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на митинг собрались несколько сотен человек. Также они требуют уволить от должности министра образования Лилию Гриневич и и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Родители требуют допустить невакцинированных детей в школы и сады

Родители требуют допустить невакцинированных детей в школы и сады

Lb.ua

Родители требуют допустить невакцинированных детей в школы и сады

Родители требуют допустить невакцинированных детей в школы и сады

Lb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун рассказала, без каких прививок не пустят ребенка в школу.

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Темы
Школа Вакцинация
Место
Украина Киев
Теги
дети школа детский сад прививка Офис президента Министерство образования Украины
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