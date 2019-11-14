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В Запорожье учитель жестоко избил школьника: момент попал на видео

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В школе №92 Хортицкого района города Запорожье учитель трудового обучения избил школьника во время урока.

Видео инцидента обнародовали в Telegram-канале "Запорожье". Свидетели конфликта не пытались разнять участников драки, только снимали на телефон, пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Школа 92, учитель Чулок Р.В. Руководство не предпринимает никаких мер, это не первый случай насилия над детьми", – говорится в описании под видео.

В Запорожье учитель жестоко избил школьника

В Запорожье учитель жестоко избил школьника

Как видно на видео, пострадавший вышел в коридор, а за ним последовал и учитель. В ходе драки участники разрушали школьное имущество вокруг. Также на видео слышно, как школьник, которого бил учитель, громко кричал и даже плакал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России школьник избил одноклассника из-за низкого роста.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Запорожье
Теги
конфликт в школе скандал в школе избили подростка
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