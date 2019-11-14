В Запорожье учитель жестоко избил школьника: момент попал на видео

В школе №92 Хортицкого района города Запорожье учитель трудового обучения избил школьника во время урока.

Видео инцидента обнародовали в Telegram-канале "Запорожье". Свидетели конфликта не пытались разнять участников драки, только снимали на телефон, пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Школа 92, учитель Чулок Р.В. Руководство не предпринимает никаких мер, это не первый случай насилия над детьми", – говорится в описании под видео.

В Запорожье учитель жестоко избил школьника

Как видно на видео, пострадавший вышел в коридор, а за ним последовал и учитель. В ходе драки участники разрушали школьное имущество вокруг. Также на видео слышно, как школьник, которого бил учитель, громко кричал и даже плакал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России школьник избил одноклассника из-за низкого роста.

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