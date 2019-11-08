В Запорожье школьница родила двойню: семья просит о помощи

В Запорожье 15-летняя школьница родила в свой день рождения двух детей, один из которых – в тяжелом состоянии.

Об этом на странице в Facebook сообщила основатель благотворительного фонда "Эмоция" Злата Некрасова. По ее словам, девочка родила двойню на 33 неделе беременности, поэтому младенцы считаются недоношенными, пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео с младенцами, доскролльте до конца страницы).

"Двое мальчишек находятся в реанимации, один из них – в тяжелом состоянии. Семья из села Беленькое, в запасе средств не было, бабушку даже в реанимацию не пускали без лекарств. У одного мальчика трещина в легком и гематомы, у второго – надрыв легких. Ситуация крайне тяжелая", – рассказала Некрасова.

младенцы школьницы Скриншот

Волонтер отметила, что впереди малышей ждет долгое лечение, поэтому попросила откликнуться всех неравнодушных. Также она рассказала, что папа двойни от детей не отказывается, а пытается заработать деньги. Роженицу поддерживают ее мама и бабушка.

Реквизиты для помощи

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалась история, как российская школьница родила ребенка в 13 лет.

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