Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус посоветовал играть компьютерные игры, слушать музыку или читать книги во время карантина, чтобы было чем развлечься.

Во время своего обращения он также акцентировал на том, чтобы люди стали больше уделять внимания родным и близким, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"COVID-19 берет много у нас. Но он также дает нам что-то особенное – возможность собраться вместе – работать вместе, учиться вместе, расти вместе", – подчеркнул Гебрейесус.

Также он порекомендовал есть здоровую пищу, которая поможет иммунной системе правильно функционировать. Следует ограничить потребление алкоголя и сладких напитков. А курение может увеличить риск развития тяжелого заболевания, если человек заразился COVID-19.

В ВОЗ посоветовали нетипичные "лекарство" во время карантина blog.pokupon.ua

"ВОЗ рекомендует 30 минут физической нагрузки для взрослых и один час в день для детей. Если ваши местные или национальные рекомендации позволяют, выходите на улицу на прогулку, пробежку, но держитесь на безопасном расстоянии от других. Если вы не можете выйти из дома, найдите упражнения в Интернете, потанцуйте под музыку, займитесь йогой или пройдитесь вверх и вниз по лестнице", – посоветовал Гебрейесус.

Если человек не имеет возможности выполнять упражнения, потому что работает дома, то стоит вставать и делать 3-минутный перерыв каждые 30 минут. Генеральный директор ВОЗ добавил, что во время карантина нормально испытывать стресс или растерянность. В таком случае лучшим лекарством станут разговоры с людьми, которым вы доверяете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ разбили главные мифы, как лечить коронавирус.

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