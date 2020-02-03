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В Украину не пустят студентов из Китая: что им предлагает МОН

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Министерство образования рекомендовало вузам Украины обеспечить дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не находятся на территории Украины.

Соответствующие письма уже направлены высшим учебным заведениям в Украине, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Наша цель – обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV)", – подчеркнула министр Анна Новосад.

Так, до 10 февраля вузы должны сообщить китайским студентам/слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о своем решении относительно дистанционного обучения. Предполагается, что экзамены иностранцы будут сдавать, когда ситуация вокруг коронавируса нормализуется.

В Украину не пустят студентов из Китая: что им предлагает МОН

В Украину не пустят студентов из Китая: что им предлагает МОН

Как сообщал OBOZREVATEL, количество жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 3 февраля достигла 362 человека. В Китае погиб 361 человек, еще один – на Филиппинах.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Коронавирус Образование в Украине
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины образование университет
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