"Що таке язикі?" В украинской школе ярко выступили против русификации

В одной из украинских школ директор пошла на принцип и попросила гостью, которая пришла к детям, общаться с ними на государственном языке. К тому же в процессе общения оказалось, что ученики являются абсолютно украиноязычными и не понимают русского.

Об этой истории рассказала на своей странице в Facebook детская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой. По ее словам, инцидент произошел во время визита к детям художника без рук, которого сопровождала женщина, представляющая его работы.

Украинский язык в школах "Акцент"

"Поскольку русский язык фонит в Украине из каждой щели, поэтому не знать русский в Украине – это роскошь. Не мечтала, что доживу до этой роскоши. Школа. На встречу с детьми пришел художник. Необычный инклюзивный художник, почти без рук. Такой себе мотиватор для тех, кто руки имеет, чтобы не опускали их. Художник имеет сопровождение. Сопровождение говорит на русском и начала свой рассказ о художнике по-русски", – пишет Ницой.

Она уточнила, что упомянутая школа является украинской, и похвалила за это ее директора, которая вежливо попросила гостью перейти на государственный язык, разговаривая с детьми. После этого между педагогом и спутницей художника завязался следующий диалог.

– Дело в том, что я из Херсона. У нас в городе все разговаривают на русском. Даже села вокруг – все разговаривают на русском. Я знаю украинский, но у меня нету практики общения. Я знаю другие языки. Могу на них свободно общаться.

– Ничего, ничего, мы вам поможем. Вместе поищем слова.

"И происходит чудо. Гостья переходит на хороший украинский. К разговору прислушиваются дети. Первоклассничек к первоклассничке шепчет: "А що таке язикі?". Первоклассничка, не долго думая, поворачивает к нему свою головку, высовывает язык, тычет в него пальцем и говорит: "Э-э-э-э!" – завершила забавную историю Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школах Кропивницкого разгорелся языковой скандал. Родители возмущены тем, что их детей заставляют учить русский язык, при этом на уроках украинского в классах по 30 и даже 40 учеников.

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