Украинские школы смогут разработать собственную систему оценивания и поощрения ученика в рамках закона "О среднем образовании".
Об этом сообщила министр образования Анна Новосад в интервью "Українській правді.Життя". По ее словам, школа может ввести как 5-бальное или 100-балльное оценивание, так и систему рисунков для обозначения баллов.
"Но к этому также должна быть система перевода в баллы, которые утверждены на государственном уровне. Школа должна иметь четкое, понятное, подробное объяснение того, как эта их система переводится на 12-балльную шкалу", – объяснила Новосад.
В украинских школах может исчезнуть 12-балльная система оценивания
PigUA.info
Сейчас в Министерстве образования разрабатывают документ о методах и возможностях оценивания. Результаты планируют презентовать в сентябре 2020 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Новосад сообщила, что для учителей и учеников предусмотрены санкции за нарушение академической добропорядочности.
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