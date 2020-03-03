Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

В украинских школах может исчезнуть 12-балльная система оценивания

3.3т
Читать материал на украинском

Украинские школы смогут разработать собственную систему оценивания и поощрения ученика в рамках закона "О среднем образовании".

Об этом сообщила министр образования Анна Новосад в интервью "Українській правді.Життя". По ее словам, школа может ввести как 5-бальное или 100-балльное оценивание, так и систему рисунков для обозначения баллов.

"Но к этому также должна быть система перевода в баллы, которые утверждены на государственном уровне. Школа должна иметь четкое, понятное, подробное объяснение того, как эта их система переводится на 12-балльную шкалу", – объяснила Новосад.

В украинских школах может исчезнуть 12-балльная система оценивания

В украинских школах может исчезнуть 12-балльная система оценивания

PigUA.info

Сейчас в Министерстве образования разрабатывают документ о методах и возможностях оценивания. Результаты планируют презентовать в сентябре 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Новосад сообщила, что для учителей и учеников предусмотрены санкции за нарушение академической добропорядочности.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости для школьников" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Новости для школьников Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины школа дети
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
22
15
Смешно
1
Интересно
5
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Волков Игорь
Волков Игорь
Всё что угодно, лишь бы не учить. Сделайте нормальную программу обучения, а не - обо всём и не о чём.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Лучше двухбалльной для украинцев ничего не придумано. Ответил Чий Крим и всё понятно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Виня Ксения
Виня Ксения
Горелов Сергей, ты можешь ничего не отвечать. И так понятно, что ты идиот.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1