Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/Новости Моя Школа

В Украине запретили оставлять учеников на второй год без согласия родителей

843Читать материал на украинском

В Украине оставить учеников 1-8-х классов на второй год обучения можно будет только с согласия родителей или законных представителей ребенка.

Об этом говорится в порядке перевода учащихся в следующий класс, который утвержден приказом МОН №621 от 8 мая, передает "Новая украинская школа".

Отмечается, что теперь педагогический совет учебного заведения и кто-то один из родителей принимают решение о повторном обучении.

"Учеников 1-х или 2-х классов смогут оставить на второй год только после обращения родителей в школу. А учеников 3-8-х классов – если по результатам годового оценивания они получили начальный уровень (1-3 балла) в изучении одного из таких предметам: украинскому языку, математике, алгебре или геометрии. В классах с обучением на языках коренных народов и национальных меньшинств этот перечень дополняется языком обучения", – говорится в сообщении.

Новости
В Украине ввели меморандум для учителей, родителей и школьников

В одном и том же классе начальной или базовой школы оставлять на второй год смогут только один раз.

Посмотреть приказ можно на сайте Минюста.

Школьники

Школьники

Экспресс

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по результатам опроса, девять из десяти родителей платят подозрительные взносы в украинских школах.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школаМинобразования
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы