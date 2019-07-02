В Украине запретили оставлять учеников на второй год без согласия родителей

В Украине оставить учеников 1-8-х классов на второй год обучения можно будет только с согласия родителей или законных представителей ребенка.

Об этом говорится в порядке перевода учащихся в следующий класс, который утвержден приказом МОН №621 от 8 мая, передает "Новая украинская школа".

Отмечается, что теперь педагогический совет учебного заведения и кто-то один из родителей принимают решение о повторном обучении.

"Учеников 1-х или 2-х классов смогут оставить на второй год только после обращения родителей в школу. А учеников 3-8-х классов – если по результатам годового оценивания они получили начальный уровень (1-3 балла) в изучении одного из таких предметам: украинскому языку, математике, алгебре или геометрии. В классах с обучением на языках коренных народов и национальных меньшинств этот перечень дополняется языком обучения", – говорится в сообщении.

В одном и том же классе начальной или базовой школы оставлять на второй год смогут только один раз.

Посмотреть приказ можно на сайте Минюста.

Школьники Экспресс

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по результатам опроса, девять из десяти родителей платят подозрительные взносы в украинских школах.

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