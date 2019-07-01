В Украине ввели меморандум для учителей, родителей и школьников

Школы в Украине смогут использовать меморандум о сотрудничестве между учителями, родителями учеников и самими учениками. Об этом говорится на сайте МОН.

"Это рамочный документ, который описывает правила взаимодействия в школе. В то же время важно понимать, что принимать его можно только после обсуждения в школьном сообществе, согласовании основных правил взаимодействия. Ключ к построению педагогики партнерства - достижение совместных договоренностей на основе принципов, задекларированных в Концепции НУШ и Законе "Об образовании", - пояснила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

ОО "Смарт Освіта", которая разработала меморандум совместно с МОН, предлагает школам утвердить документ на общем собрании и потом использовать в ежедневной работе. "Он поможет упростить коммуникацию между участниками образовательного процесса и принятие решений", - отмечается на странице ОО "Смарт Освіта" в Facebook.

При необходимости каждая школа сможет добавить в меморандум свои пункты, например, совместно согласованные правила, структура документа это позволяет. Только принципы, на которых основываются договоренности меморандума и которые являются определяющими для школьной реформы, остаются без изменений.

Меморандум был создан совместно с родителями, учениками и преподавателями в шести пилотных школах в Киеве, Чернигове, Харькове, Краматорске, Тернополе и Николаеве. Отдельно дети, родители и учителя определяли проблемы школы. Затем на совместных встречах вместе определяли, как можно решить эти вопросы и какие формы взаимодействия будут эффективными. По результатам сессий ОО "Смарт Освіта" подготовила проект документа и провела экспертное и общественное обсуждение.

"Проект состоялся при при поддержке программы "Долучайся" Пакт, USAID", - говорится также на сайте Министерства образования и науки.

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