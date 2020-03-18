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В Украине вступил в силу новый закон об образовании: все подробности

1.7т
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В среду, 18 марта, вступили в силу некоторые положения Закона "О среднем образовании", а другие отложили на сентябрь-январь 2021-2024 годов.

Документ опубликовали в издании "Голос Украины". Закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть содержание документа, доскролльте до конца страницы).

Также установлены новые подходы к назначению директоров школ, предоставлено больше возможностей для усиления школ педагогами и внедрена педагогическая интернатура для молодых учителей.

Интернатура и автономия учителей: в Украине вступил в силу новый закон об образовании

Интернатура и автономия учителей: в Украине вступил в силу новый закон об образовании

Слово и Дело

Ученики получат возможность строить индивидуальные образовательные траектории, выбирать учебные предметы и иметь больше прав для ученического самоуправления. Родителям учеников закон предоставляет гарантии защиты от буллинга, а также право инициировать внеплановый институциональный аудит в школе.

Позже в действие вступят следующие положения:

  • абзац второй части второй статьи 12 вступает в силу с 1 сентября 2024 года;

  • абзац первый части четвертой статьи 18 вступает в силу с 1 января 2021 года;

  • часть седьмая статьи 24 вступает в силу с 1 января 2021 года;

  • абзац восьмой части первой статьи 32, абзацы пятый и шестой части первой статьи 35, которые вступают в силу с 1 сентября 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине для педагогов появилась возможность создавать собственные онлайн-курсы бесплатно.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школа Реформа образования
Место
Украина
Теги
закон об образовании школа школьная реформа
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ОБРАЗЕЦ СЕЛЮЦКОГО "ОБРАЗОВАНИЯ": блоковская "Незнакомка" на селюцкой "дермове": "І віють давніми й оздобними Повір'ями тугі шовки, І брилик з перами жалобними, І персні гарної руки... ...Й пір'їна страусна гойдається, В моєму мозку — каламуть" :-)))))))))
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