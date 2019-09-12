В Украине возросла популярность дистанционного образования

Украинские школьники стали чаще выбирать заведения с дистанционной формой обучения, поэтому "Центр образования" Оптима" увеличил количество своих представительств в регионах.

Сейчас, кроме столицы, "Оптима" имеет филиалы в Чернигове, Ужгороде, Львове, Харькове, Ивано-Франковске, Мукачево, Тернополе, Хмельницком. По случаю Дня знаний там состоялись веселые праздничные представления с участием детей, родителей и учителей.

Руководители и идеологи заведения отметили, что решили расширить "свою семью" из-за растущего интереса к такой форме обучения – если четыре года назад учеников было не более двух десятков, то сейчас их уже около двух тысяч.

Ученики "Центра образования "Оптима" учатся по программе государственного образца. Правда, форма подачи более современная – тематические видео- и аудиоматериалы, презентации, много интерактивных игр и детальных ЗD-моделей. Над разработкой уникальных уроков ежегодно работает более 80 специалистов различного профиля. По окончанию школы, "оптимисты" получают документы государственного образца: после 9 класса – свидетельство о получении базового среднего образования, после 11-го – документ, удостоверяющий полное среднее образование. С ними они могут вступать в любой ВУЗ как в Украине, так и за ее пределами.

Для обучения в дистанционной школе достаточно иметь компьютер с доступом в интернет. После зачисления в "Центр образования "Оптима", каждый ученик получает "ключ" к собственному кабинету с перечнем предметов, которые ему необходимо изучить за этот год. После каждого урока "оптимист" выполняет тестовое задание и получает оценку от учителя. Из них и выводится тематическая, а затем годовая оценка, выставляемая в табель. При возникновении вопросов, ученик может обратиться к преподавателю тому или иному предмету онлайн.

Поскольку времени на обучение ученика тратится значительно меньше, то, соответственно, больше его появляется для общения с друзьями и родными. Посещая кружки и спортивные секции он находит такой круг общения, который полностью соответствует его интересам. Поэтому такое страшное явление, как "буллинг" исчезает само по себе. А для тех, кто все же хочет общаться с одноклассниками не только онлайн, "Центр образования "Оптима" несколько раз в год устраивает экскурсии, тематические праздники и другие совместные мероприятия для "оптимистов" со всей Украины.

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