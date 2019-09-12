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В Украине возросла популярность дистанционного образования

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Украинские школьники стали чаще выбирать заведения с дистанционной формой обучения, поэтому "Центр образования" Оптима" увеличил количество своих представительств в регионах.

Сейчас, кроме столицы, "Оптима" имеет филиалы в Чернигове, Ужгороде, Львове, Харькове, Ивано-Франковске, Мукачево, Тернополе, Хмельницком. По случаю Дня знаний там состоялись веселые праздничные представления с участием детей, родителей и учителей.

В Украине возросла популярность дистанционного образования

Руководители и идеологи заведения отметили, что решили расширить "свою семью" из-за растущего интереса к такой форме обучения – если четыре года назад учеников было не более двух десятков, то сейчас их уже около двух тысяч.

В Украине возросла популярность дистанционного образования

Ученики "Центра образования "Оптима" учатся по программе государственного образца. Правда, форма подачи более современная – тематические видео- и аудиоматериалы, презентации, много интерактивных игр и детальных ЗD-моделей. Над разработкой уникальных уроков ежегодно работает более 80 специалистов различного профиля. По окончанию школы, "оптимисты" получают документы государственного образца: после 9 класса – свидетельство о получении базового среднего образования, после 11-го – документ, удостоверяющий полное среднее образование. С ними они могут вступать в любой ВУЗ как в Украине, так и за ее пределами.

Для обучения в дистанционной школе достаточно иметь компьютер с доступом в интернет. После зачисления в "Центр образования "Оптима", каждый ученик получает "ключ" к собственному кабинету с перечнем предметов, которые ему необходимо изучить за этот год. После каждого урока "оптимист" выполняет тестовое задание и получает оценку от учителя. Из них и выводится тематическая, а затем годовая оценка, выставляемая в табель. При возникновении вопросов, ученик может обратиться к преподавателю тому или иному предмету онлайн.

В Украине возросла популярность дистанционного образования

Поскольку времени на обучение ученика тратится значительно меньше, то, соответственно, больше его появляется для общения с друзьями и родными. Посещая кружки и спортивные секции он находит такой круг общения, который полностью соответствует его интересам. Поэтому такое страшное явление, как "буллинг" исчезает само по себе. А для тех, кто все же хочет общаться с одноклассниками не только онлайн, "Центр образования "Оптима" несколько раз в год устраивает экскурсии, тематические праздники и другие совместные мероприятия для "оптимистов" со всей Украины.

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Вы шо, в 90-х еще?
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