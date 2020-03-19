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В Украине возник громкий скандал из-за школьных учебников

1.8т
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Министерство образования решило переиздавать только один учебник для 7-го класса по каждому из 36 учебных предметов.

Об этом в своем блоге на LB.ua рассказал исполнительный директор Общественного союза "Национальная образовательная ассоциация" Дмитрий Гамаш. Он отметил, что авторов школьных учебников о повторном изданим учебной литературы сообщили 3 марта, в предпоследний день каденции экс-министра образования Анны Новосад.

"Этот список учебной литературы для печати чиновники МОН сформировали по своему усмотрению. Долго не раздумывали – выбрали те учебники, которые 2015 года были изданы с наибольшим тиражом. Это – непрозрачное решение. Ни один законодательный акт не дает чиновнику права по своему усмотрению определять, каким учебником должны пользоваться ученики", – подчеркнул Гамаш.

В Украине возник громкий скандал из-за школьные учебники

В Украине возник громкий скандал из-за школьные учебники

твое Город

По его словам, последние годы учителя выбирали литературу для обучения в школе. Однако в этом случае свобода педагога ограничено. По мнению Гамаша, ежегодно давать ученикам учебник другого автора противоречит принципам педагогики.

"Я призываю новое руководство МОН пересмотреть решение о перепечатке отдельных учебников для 7 класса и обеспечить учителям непосредственный выбор из всех проектов учебной литературы, которые сейчас используются в образовательном процессе", – добавил Гамаш.

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году

Скриншот письма МОН от 03.03.2020

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году

Скриншот письма МОН от 03.03.2020

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году

Скриншот письма МОН от 03.03.2020

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году

Скриншот письма МОН от 03.03.2020

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году

Скриншот письма МОН от 03.03.2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад заявила о давлении на учителей, которые должны выбирать учебники для третьеклассников.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школа Министерство образования Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановный украинец, русская культура - это Рахманинов, Пушкин, Ломоносов, Вернадский, Рерих, Карамзин, Брюллов, Шаляпин, Чехов, Гагарин, Аксаков, Лермонтов, Пирогов, Циолковский, Коровин, Стравинский, Петр Великий, Маяковский, Левитан, Курчатов, Жуковский, Чайковский, Менделеев, Третьяк, Бородин, Гоголь, Грибоедов, Яблочков, Мусоргский, Екатерина Великая, Анна Павлова, Петров-Водкин, Тургенев, Малевич, Толстой, Плисецкая, Салтыков-Щедрин, Кандинский, Римский-Корсаков, Островский, Глинка, Шостакович, Леонов, Суворов, Иван Грозный, Крузенштерн, Врангель, Никитин, Достоевский, Латынина, Нахимов, Лесицкий, Ушаков, Ермолов, Скобелев, Репин, Васнецов, Шишкин, Михалков, Крамской, Бородин, Рублев, Саврасов, Королев, Куинджи, Глазунов, Суриков, Врубель, Боратынский, Кустодиев, Скрябин, Высоцкий, Балакирев, Кюи, Ростропович, Цой, Окуджава, Вишневская, Лемешев, Образцова, Алябьев, Орлова, Прокофьев, Булгаков, Хворостовский, Танеев, Русланова, Набоков, Тарковский, Яшин, Шукшин...... я устал писать, монжно еще перечислить сотню выдающихся русских... а теперь ты перечисли выдающихся украинцев, плз... посмеемся вместе
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Моя Школа