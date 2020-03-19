Министерство образования решило переиздавать только один учебник для 7-го класса по каждому из 36 учебных предметов.

Об этом в своем блоге на LB.ua рассказал исполнительный директор Общественного союза "Национальная образовательная ассоциация" Дмитрий Гамаш. Он отметил, что авторов школьных учебников о повторном изданим учебной литературы сообщили 3 марта, в предпоследний день каденции экс-министра образования Анны Новосад.

"Этот список учебной литературы для печати чиновники МОН сформировали по своему усмотрению. Долго не раздумывали – выбрали те учебники, которые 2015 года были изданы с наибольшим тиражом. Это – непрозрачное решение. Ни один законодательный акт не дает чиновнику права по своему усмотрению определять, каким учебником должны пользоваться ученики", – подчеркнул Гамаш.

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По его словам, последние годы учителя выбирали литературу для обучения в школе. Однако в этом случае свобода педагога ограничено. По мнению Гамаша, ежегодно давать ученикам учебник другого автора противоречит принципам педагогики.

"Я призываю новое руководство МОН пересмотреть решение о перепечатке отдельных учебников для 7 класса и обеспечить учителям непосредственный выбор из всех проектов учебной литературы, которые сейчас используются в образовательном процессе", – добавил Гамаш.

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году Скриншот письма МОН от 03.03.2020

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году Скриншот письма МОН от 03.03.2020

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году Скриншот письма МОН от 03.03.2020

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году Скриншот письма МОН от 03.03.2020

Перечень учебников для 7 класса, которые будут повторно выдавать в 2020 году Скриншот письма МОН от 03.03.2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад заявила о давлении на учителей, которые должны выбирать учебники для третьеклассников.

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