В Украине установили минимальную цену обучения в вузах: каких специальностей коснется

Министерство образования с 1 сентября 2020 года введет минимальную цену контрактного обучения для 38 из 121 специальности.

Соответствующее решение принял Кабинет министров. Так, контрактное обучение будет стоить не менее 60% стоимости, которую платит за бюджетные места государство, в 2021 году – 70% и в 2022 году – 80%, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу МОН.

Следует отметить, что изменения не коснутся студентов, которые уже учатся. Стоимость обучения будет зависеть от доходов людей в регионе. Если цена будет выше, чем три средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее.

В Украине установили минимальную цену обучения в вузах 112 Украина

"Средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тыс грн, а средняя цена за контракт – 16,5 тыс грн. Университеты просто компенсируют недостаток средств на студентов-контрактников за счет студентов-бюджетников", – отметила министр образования Анна Новосад.

Минимальная стоимость обучения устанавливается для специальностей, которые являются наиболее популярными среди контрактников. Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, отельно-ресторанное дело и другие. То есть изменения не коснутся инженерных, технологических, гуманитарных, естественных, аграрных и педагогических наук.

"Индикативная себестоимость по-разному повлияет на цены в различных учреждениях и регионах. Например, этим летом она не затронет большинство заведений Киева, Ривненской, Волынской, Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей", – добавил заместитель министра образования Егор Стадный.

Министерство образования и науки с 1 сентября 2020 введет минимальную цену контрактного обучения Глухив.INFO

Как сообщал OBOZREVATEL, детсады Украины смогут нанимать на работу не только педагогических работников. Также станет проще открывать частные детсады и обеспечивать детей качественным питанием.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!