В Украине "усовершенствовали" высшее образование: что ждет вузы

Принятый Верховной Радой закон об усовершенствовании высшего образования отменит дипломы единого образца и лишит преференций вузы со статусом национальных.

Подробности нововведения раскрыла в эфире ObozTV депутат Верховной Рады от "Слуги народа", представитель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

"У нас с Советского Союза осталась сакрализация дипломов государственного образца… Каким образом отмена дипломов государственного образца повлияет на эту ситуацию?.. Это продолжение принципа автономии заведений высшего образования. Каждое заведение должно нести ответственность за качество предоставленных образовательных услуг. Потому диплом может выдаваться только в том случае, когда образовательная программа аккредитована в предусмотренных законом органах", – рассказала "слуга народа".

"Если есть аккредитация, то тогда вы получаете диплом. Его форма утверждается ученым советом этого заведения высшего образования. Вы получите диплом, но он будет иметь ту форму, которая установлена не на государственном уровне, а заведением высшего образования", – добавила она.

По словам нардепа, нововведение будет "стимулировать заведения высшего образования делать качественные образовательные программы, получать акредитации и выдавать свои собственные дипломы, где будет обязательно указан орган, который провел аккредитацию".

Гришина также объяснила ситуацию со статусом "национальный" для вузов.

"У нас слишком много заведений высшего образования. К сожалению, у них сегодня обесценен этот статус, поскольку с самого начала его выдавали наиболее мощным и качественным заведениям. А на сегодня более 150 вузов имеют статус национальных, это нивелирует их статус. Мы оставляем в законе почетный статус национального во всех вузах, которые его имеют, но преференций, которые предоставлял этот статус, уже не будет", – заявила депутат.

"Мы вместо этого вводим новое понятие исследовательского университета. Это те университеты, которые хотят заниматься кроме учебного процесса еще и научными исследованиями, развитием науки и техники. Они будут получать такие преференции как увеличение бюджетирования на развитие науки", – отметила она.

Гришина сообщила, что предусмотренные в законе новации можно будет ввести только в 2021 году, а в 2020-м будет подготовка к введению данных норм.

"Мы верим, что внедрение этих норм в сфере высшего образования будет способствовать его модернизации, что оно будет отвечать европейским стандартам", – заявила нардеп.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря монобольшинство Верховной Рады Украины поддержало в целом законопроект №2299 об усовершенствовании высшего образования.

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