В Украине учреждения профессионального образования, профессионального предвысшого и высшего образования нарушили правила карантина, который направлен избежать распространения коронавируса.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на Facebook-странице. Так, он получил обращение от педагогов и родителей о нарушении правил карантина, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Нам сообщают о том, что учеников и студентов во время карантина отправляют на практику, проводят массовые мероприятия и т.д", – отметил омбудсмен.

В Украине университеты и училища нарушили карантин Mynizhyn.com

Горбачев отметил, что нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов (от 17 тысяч до 34 тысяч грн), на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч н. м. д. (от 34 тысяч до 170 тысяч грн).

Напомним, карантин в учебных заведениях ввели с 12 марта по 3 апреля 2020 года, запрещены массовые мероприятия, в которых принимает участие более 10 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине учителей принудительно отправили в отпуск на время карантина.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!