В Украине учителя начальной школы пожаловались, что им не выплачивают обещанную 20-процентную надбавку к зарплате за успешное прохождение сертификации.

Выплаты должны были поступать с 1 января 2020 года. Пилотную сертификацию в 2019 году успешно прошли 705 педагогов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Экспресс.

"Речь идет примерно о тысяче гривен – для нас это важно. Я спросила о причинах недоначисления в бухгалтерии, объяснение было таким: эти деньги не были заложены в бюджет. Знаю, что по районам коллегам выплатили, а в Луцке – нет. Обещают, что в феврале ситуация изменится", – рассказала Юлия Туришин, учительница начальных классов НВК "ЗОШ I-II ступеней №24 – технологический лицей", что в Луцке.

Доплаты также не получили учителя в Виннице, Одессе, Каменском районе Черкасской области и других городах.

"Ко мне поступило не менее 11 обращений по поводу невыплаты гарантированных 20%. Даже в столице ссылаются на то, что им "не хватает" каких-то дополнительных разъяснений от МОН, хотя есть письма МОН от 19 и 28 декабря 2019 года, которые четко определяют, что выплата доплаты – прямая норма Закона "Об образовании", – подчеркнул образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

В Украине учителя пожаловались на невыплату обещанных надбавок Терноград

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в рамках сертификации учителя могут пройти "пробное ВНО".

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