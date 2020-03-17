В Украине учителей принудительно отправили в отпуск на время карантина

В Украине руководители учебных заведений и местные власти заставили учителей написать заявления об отпуске за свой счет во время карантина.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на Facebook-странице. По его словам, педагоги не подают официальные обращения, потому что боятся мести со стороны местных чиновников, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

В Украине учителей заставили писать заявления об отпуске во время карантина Зеркало недели

"Например, можно временно ограничить количество работников учебного заведения, которые могут одновременно взять отпуск за свой счет. Их численность установить в определенной пропорции к общему числу работников учебного заведения, скажем – 1:20", – пояснил Горбачев.

По мнению омбудсмена, такие меры помогут предотвратить спекуляции с отпусками во время карантина. Однако он добавил, что это еще не окончательное решение проблемы, потому что во время обсуждений могут появиться новые предложения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе ученикам и учителям начали читать лекции о коронавирусе.

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