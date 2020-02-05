В Украине училища будут финансировать по-новому: названы пилотные регионы

К 2022 году учреждения профессионального образования городов Винница, Одесса и Сумы будут финансироваться за счет областных бюджетов, а не городских.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, речь идет о финансировании регионального заказа. Решение объясняется тем, что в городах готовят специалистов, которые потом работают в областном центре, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Городам невыгодно финансировать такие заведения, но для регионального рынка труда они играют важную роль. Это приводит к искусственному урезанию количества бюджетных мест, а больше всего в такой ситуации страдают работодатели. Это решение вводит модель, где все учреждения будут находиться в управлении и на финансировании области, а та уже будет формировать заказ в соответствии с потребностями всего регионального рынка труда", – объяснила министр образования Анна Новосад.

Запуск пилотного проекта планируется уже с 1 сентября 2020 года. Области-участники будут информировать МОН о том, какие есть преимущества и недостатки механизма и тому подобное.

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