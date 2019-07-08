В Украине студенты-медики массово проигнорировали важный международный экзамен: в чем дело

В Украине студенты 3-го курса специальности "Медицина" впервые сдавали международный экзамен IFOM, на который появилось только 7107 из 8012 зарегистрированных. Будущие медики выступили против теста, потому что в вузах нет достаточной образовательной базы для подготовки.

Как пишет пресс-служба Министерства здравоохранения, экзамен проходил в 21-м заведении высшего образования в течение 1-3 июля.

Большинство студентов сдавали экзамен 1 июля – больше 8 тысяч третьекурсников, 2 июля – более 3 500, а 3 июля – 750 студентов. Пять университетов саботировали сдачу экзамена в первый день. На 2 июля три вуза изъявили желание написать IFOM.

"Активно сдавали экзамен на украинском языке в веб-формате в Запорожском государственном медицинском университете (99,3% студентов), Львовском национальном медицинском университете (97,9%), Буковинском государственном медицинском университете (97,7%). Крайне низкие показатели явки только в двух ЗВО – в Харьковском национальном университете (29,7%) и Ивано-Франковском национальном медицинском университете (21,1%)", – говорится в сообщении.

Ни один из 54 иностранных русскоязычных студентов Сумского государственного университета не явился на экзамен. В Одесском национальном медицинском университете тестирование на русском проходили 2 из 23 зарегистрированных студентов, в Харьковском национальном университете – 2 из 36. В общем только 284 из 428 будущих медиков пришли сдавать экзамен.

Сама худшая явка студентов была среди иностранцев, которые проходили тест на английском языке – появились 2543 из 4442 зарегистрированных.

"Совсем не явились студенты Сумского государственного университета (0 из 292 зарегистрированных), Черноморского национального университета (0 из 99), Львовского медицинского института (0 из 58). Также крайне низкой была явка в Ивано-Франковском национальном медицинском университете (появился 1 студент из 102), Одесском национальном медицинском университете (7 студентов из 583), Харьковском национальном университете (13 из 601)", – сообщают в Министерстве.

Результаты IFOM будут известны 6 августа. Студенты, которые не явились на экзамене без уважительных причин получат "0" баллов. Однако они смогут пересдать тест в августе за свой счет ($ 150).

Студенты-медики pplus.in.ua

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