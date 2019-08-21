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В Украине состоится ВНО для учителей: что нужно знать

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В Украине 31 октября 2019 года состоится независимое тестирование профессиональных компетенций учителей, которые являются участниками эксперимента по сертификации педагогов.

Программа, а также характеристики теста уже утверждены. В день тестирования участникам предложат 100 заданий, которые нужно выполнить за 180 минут, пишет Украинский центр оценивания качества образования.

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"Задания будут направлены на определение уровня осведомленности участников по вопросам планирования и организации образовательного процесса, обеспечения и поддержки обучения, воспитания и развития учеников, создание образовательной среды", – говорится в сообщении.

В электронных кабинетах участников сертификации есть информация о содержании теста и об особенностях его сдачи, с которой УЦОКО рекомендует ознакомиться, чтобы получить высокие результаты.

Отмечается, что внешнее оценивание учителей является одним из обязательных элементов сертификации педагогических работников.

сертификация учителей

сертификация учителей

Житомир - 20 минут

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, в каких регионах Украины выпускники лучше всего сдали ВНО.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование школа
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