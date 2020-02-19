В Украине снимут фильм по Стивену Кингу: студент получил право за 1 доллар

Украинский студент Валентин Лавренюк выкупил право на экранизацию книги "Велотренажер" 2008 года Стивена Кинга за 1 доллар.

Договор с писателем 19-летний парень подписал благодаря программе Dollar Baby, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Yabl.

Следует отметить, что в рамках программы ежегодно заключается от 5 до 10 контрактов со школьниками и студентами-кинематографистами. За все время существования проекта студенты успели экранизировать 19 коротких рассказов Стивена Кинга.

"Эти истории не подлежат продаже для съемки фильмов. Но они доступны для студентов, которые хотят попробовать свои силы в адаптации историй Стивена Кинга", – подчеркнул писатель.

Дебютную короткометражку Лавренюк представит в конце 2020 года. По условиям, короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпуск ленты в широкий прокат будет возможен только с личного разрешения Стивена Кинга.

Произведение "Велотренажер" – рассказ о художнике Ричарда Сифкица, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет, тем чаще его преследуют странные иллюзии.

Валентин Лавренюк и Стивен Кинг

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стивен Кинг жестко высказался о Трампе из-за сериала "Чернобыль" от НВО.

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