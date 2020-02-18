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Учебный год в Украине изменят из-за карантина: что ждет школы

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В Украине школьникам будут продлевать учебный год, чтобы компенсировать время, пропущенное ими из-за карантина. Данную норму содержит новый закон, который должен подписать президент Владимир Зеленский.

Об этом рассказала в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина, комментируя окончание карантина в ряде украинских школ.

Гришина напомнила, что, согласно нынешнему закону об общем среднем образовании, учебный год в школах, независимо от подчинения и форм собственности, начинается в День знаний 1 сентября и оканчивается не позже 1 июля. Длительность учебного дня, недели, перерывов, полностью регламентируется самим учреждением среднего образования в рамках времени, предусмотренного образовательной программой.

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"Добавляется отдельно в законодательстве, что организация учебного процесса не должна приводить к перегрузке учеников и должна обеспечивать безопасные и безвредные условия получения образования", – отметила она.

Также нардеп добавила, что новый закон об общем среднем образовании сейчас находится на подписи у президента.

"Там ничего коренным образом не меняется. Разве что хочу обратить ваше внимание, что если старый закон устанавливает только рамки – 1 сентября и 1 июля, то в новом законодательстве уже установлено, что кроме этого промежутка с 1 сентября по 1 июля, устанавливается количество обязательных учебных дней – 175", – рассказала Гришина.

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"Сегодня ученик учится 175 дней, но когда карантин, не учитываются эти дни. А по новому закону обязательно должно быть продлено обучение", – пояснила она.

Учебный год в Украине изменят из-за карантина: что ждет школы

akzent.zp.ua

Моя Школа OBOZREVATEL напоминает, что принятый Верховной Радой закон №0901 "О полном общем среднем образовании" направлен на подпись президенту.

Закон вводит широкий перечень новаций. В частности, документ гарантирует зачисление в начальную школу без конкурсов, предусматривает дополнительные надбавки учителям, предоставляет ученикам возможность выбора предметов. При этом в законе ограничены в правах родительские комитеты и оставлена лазейка для русского языка.

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Персона
Юлия Гришина
Место
Украина
Теги
школа школьная реформа Партия Слуга народа
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