Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

В Украине родители пожаловались на дистанционное обучение детей на карантине

Читать материал на украинском

В Украине родители пожаловались на то, что учителя не проводят дистанционное обучение во время карантина, не объясняют новый материал, а только заставляют выполнять домашнее задание.

Об этом рассказала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" жительница Полтавы Жанна Паршина, ребенок которой учится в гимназии №33, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, Паршина прислала скриншоты переписки в Viber-группе, где учительница прислала только домашнее задание по трем предметам без всякого объяснения материала.

В Украине родителей шокировало дистанционное обучение детей на карантине

Скриншот

Сообщении учителя

Сообщении учителя

Facebook Жанна Паршина

Женщину сразу поддержали и другие родители. Некоторые из них отмечали, что их детям даже не дали выполнять домашнее задание, а некоторые отметили, что их заставляют приходить в школу и сдавать тетради на проверку.

"Нам дали в 6-м классе по украинскому языку "повторить прилагательные" и все, по математике 7 заданий, по истории, биологии по 1 пункту. И это на всю неделю", "В вайбер сбросить выполненное дз – это еще нормально. В нас это выглядит иначе: написать в отдельную тетрадь и принести в школу учителю для проверки в определенный день и час", "Нам просто сбросили задания на самостоятельную проработку", – написали в комментариях.

В Украине родителей шокировало дистанционное обучение детей на карантине

Скриншот комментариев

В Украине родителей шокировало дистанционное обучение детей на карантине

Скриншот комментариев

Однако не у всех школах происходит хаос с дистанционным обучением. Некоторые родители рассказали, что учителя записывают видеоуроки или проводят трансляции.

"У нас дистанционное обучение проходит с видеоуроками от учительницы!!! Доступно и интересно. Ребенку очень нравится, она слышит голос учителя и больше уделяет внимания занятию. Записываем видео с ответами и домашними заданиями!", "У нас все через вайбер, задачи и темы, методички. Что-то не знаем, наша учительница нам помогает", – поделились родители.

В Украине родителей шокировало дистанционное обучение детей на карантине

Скриншот комментариев

В Украине родителей шокировало дистанционное обучение детей на карантине

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине для педагогов появилась возможность создавать собственные онлайн-курсы бесплатно.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Карантин в Украине Школа
Место
Украина Полтава
Теги
преподаватель дети школа карантин
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Карающий Меч
Карающий Меч
Это коричневый анус
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0