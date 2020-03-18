В Украине родители пожаловались на то, что учителя не проводят дистанционное обучение во время карантина, не объясняют новый материал, а только заставляют выполнять домашнее задание.

Об этом рассказала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" жительница Полтавы Жанна Паршина, ребенок которой учится в гимназии №33, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, Паршина прислала скриншоты переписки в Viber-группе, где учительница прислала только домашнее задание по трем предметам без всякого объяснения материала.

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Сообщении учителя Facebook Жанна Паршина

Женщину сразу поддержали и другие родители. Некоторые из них отмечали, что их детям даже не дали выполнять домашнее задание, а некоторые отметили, что их заставляют приходить в школу и сдавать тетради на проверку.

"Нам дали в 6-м классе по украинскому языку "повторить прилагательные" и все, по математике 7 заданий, по истории, биологии по 1 пункту. И это на всю неделю", "В вайбер сбросить выполненное дз – это еще нормально. В нас это выглядит иначе: написать в отдельную тетрадь и принести в школу учителю для проверки в определенный день и час", "Нам просто сбросили задания на самостоятельную проработку", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Однако не у всех школах происходит хаос с дистанционным обучением. Некоторые родители рассказали, что учителя записывают видеоуроки или проводят трансляции.

"У нас дистанционное обучение проходит с видеоуроками от учительницы!!! Доступно и интересно. Ребенку очень нравится, она слышит голос учителя и больше уделяет внимания занятию. Записываем видео с ответами и домашними заданиями!", "У нас все через вайбер, задачи и темы, методички. Что-то не знаем, наша учительница нам помогает", – поделились родители.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине для педагогов появилась возможность создавать собственные онлайн-курсы бесплатно.

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