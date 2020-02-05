В Украине продолжают массово закрывать школы на карантин: какие области больше всего пострадали

Из-за повышения уровня заболеваемости учеников на грипп и ОРВИ в Украине больше всего пострадали школы в Одесской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях.

Уже почти три недели по всем регионам Украины частично приостанавливали обучение в учебных заведениях. Однако грипп не утихает, и местные власти решили отправлять на вынужденные каникулы целые города, а иногда и области, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, уже объявили карантин во всех учебных заведениях города Полтавы и в некоторых населенных пунктах области, сообщили в пресс-службе городского совета. Обучение планируется возобновить не ранее 11 февраля. Похожая ситуация и в Хмельницком – 3 февраля образовательный процесс приостановлен во всех школах города. Исключение становят частные учебные заведения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат №2. А в Одессе и частично в области ученики пойдут в школу не раньше 11 февраля.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, в учебных заведениях Ривне тоже объявили карантин с 5 по 11 февраля. В Виннице закрыли все школы города и области до 14 февраля – в целом 170 учебных заведений.

С 6 по 17 февраля прекратят занятия для школьников Днепра. Закрыли школы также в Запорожье и Ужгороде. Ограничения будут действовать до снижения уровня заболеваемости. До 8 февраля будут отдыхать и херсонские школьники. В Киеве прекратили обучение полностью в 90 и частично в 30 школах, а в области – в 14, рассказали в КГГА.

Зато во Львове и области решили закрыть на карантин более 30 школ из-за низкой посещаемости. Обучение приостановлено до 7 февраля включительно. А на Буковине на карантине до 16 февраля находятся 178 школ.

В Украине продолжают закрывать школы на карантин: какие области наиболее пострадавших ТСН

Черниговские школы №16, 23, 29 и 30 отправили на вынужденные каникулы до 7 февраля включительно. Тоже самое касается и некоторых учебных заведений Волынской области. В 16-ти учреждениях Кропивницкого на карантин закрыто 106 классов. На Николаевщине приостановлен учебный процесс из-за заболеваемости на грипп и ОРВИ в 66 учреждениях общего среднего образования.

Школы города Калуш Ивано-Франковской области тоже закрыли на карантин. Отправлять ли учеников города Ивано-Франковск на каникулы, городской совет решит 6 февраля. Внеочередные вынужденные каникулы до 9 февраля устроили в школах города Черкассы.

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В Донецкой области сейчас закрыты на карантин 59 школ, а в 9-ти – обучения временно прекратили в отдельных классах. На карантин с 28 января также закрыли все школы Северодонецка Луганской области.

В Сумах полностью приостановлен учебный процесс в 109 школах, сообщили в областном Департаменте образования и науки. Также следует отметить, что до 5 февраля включительно продолжается карантин в школах Житомира.

Программу школьники должны отработать с помощью дистанционных и индивидуальных занятий.

В Украине продолжают закрывать школы на карантин: какие области наиболее пострадавших ТСН

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