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В Украине предложили заменить школьные олимпиады на университетские

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Образовательный эксперт Сергей Дятленко предложил ввести олимпиады в университетах, вместо школ.

Таким образом педагог на своей странице в Facebook отреагировал на предложение бывшего директора УЦОКО Игоря Ликарчука отменить школьные олимпиады.

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"Я поддерживаю предложение о проведении олимпиад университетами. Даже знаю отдельные ростки такой практики. Следует всячески способствовать и развивать способность университетов в этом вопросе. А не избавиться, потому что кто-то мог бы сделать", – отметил Дятленко.

Проводить олимпиады в вузах предложил и Ликарчук. По его мнению, такие мероприятия должны организовывать университеты за собственные средства. Ведь на проведение олимпиад из местного бюджета выделяют немалые суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили отменить школьные олимпиады. Однако образовательный эксперт Сергей Дятленко привел аргументы, почему олимпиады важны.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Игорь Ликарчук
Место
Украина
Теги
школа университет
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Слушайте новаторы хреновы, прекратите издеваться над детьми как над подопытными кроликами! У меня есть с чем сравнивать. Внучки учаться в Украине, а внуки в США(они там живут). Девочки в первом классе, но уже загружены домашкой по самые уши! Внуки до 4 класса вообще не знают, что такое домашнее задание. У внуков в так называемых олимпиадах участвуют все ученики в классе. Для этого проводится углубленное тестирование 2 раза в год. Потом родителям сообщают, что ваш ребенок показал высокие знания и мы ему усложним программу обучения. Остальным ничего не сообщают. И никто ни родители ни ученики не получают никаких отрицательных эмоций. Родители могут отказаться от усложненной программы. Какие олимпиады для 5-6 класса можно проводить в университетах? Кто это будет оплачивать? Как проводить отбор учеников на эти олимпиады? Зачем это нужно университетам, если конкурс у них там всегда высокий? С детьми в Киеве понятно, университет под боком. А дети из сельской местности? Вообщем как задолбал бред этих новаторов! Отстаньте от детей! Дайте им насладиться своим детством!
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