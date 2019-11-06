В Украине предложили заменить школьные олимпиады на университетские

Образовательный эксперт Сергей Дятленко предложил ввести олимпиады в университетах, вместо школ.

Таким образом педагог на своей странице в Facebook отреагировал на предложение бывшего директора УЦОКО Игоря Ликарчука отменить школьные олимпиады.

"Я поддерживаю предложение о проведении олимпиад университетами. Даже знаю отдельные ростки такой практики. Следует всячески способствовать и развивать способность университетов в этом вопросе. А не избавиться, потому что кто-то мог бы сделать", – отметил Дятленко.

Проводить олимпиады в вузах предложил и Ликарчук. По его мнению, такие мероприятия должны организовывать университеты за собственные средства. Ведь на проведение олимпиад из местного бюджета выделяют немалые суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили отменить школьные олимпиады. Однако образовательный эксперт Сергей Дятленко привел аргументы, почему олимпиады важны.

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