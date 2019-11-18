Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил добавить в программу ВНО медиаграмотность.

Как рассказал чиновник, инициативу еще не обсуждали с Министерством образования. Однако, по его мнению, каждый гражданин должен ориентироваться в информационном пространстве, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Укрінформ.

"Я считаю, что частью ВНО или такого теста, который является финальным в школе, должно быть понимание человеком, как оставаться защищенным в информационном пространстве. Поэтому ВНО – очень мощный инструмент в этом случае. Но его надо осторожно использовать, и мы это тоже понимаем", – пояснил Бородянский.

По его словам, внедрение медиаграмотности в программу ВНО – только идея. Но это было бы полезным для школьников нововведением.

В Украине предложили ввести еще один предмет на ВНО Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, ВНО для учителей возмутило участников тестирования.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!