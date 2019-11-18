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Ольга Веркалец
Ольга Веркалец

В Украине предложили ввести еще один предмет на ВНО

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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил добавить в программу ВНО медиаграмотность.

Как рассказал чиновник, инициативу еще не обсуждали с Министерством образования. Однако, по его мнению, каждый гражданин должен ориентироваться в информационном пространстве, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Укрінформ.

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"Я считаю, что частью ВНО или такого теста, который является финальным в школе, должно быть понимание человеком, как оставаться защищенным в информационном пространстве. Поэтому ВНО – очень мощный инструмент в этом случае. Но его надо осторожно использовать, и мы это тоже понимаем", – пояснил Бородянский.

По его словам, внедрение медиаграмотности в программу ВНО – только идея. Но это было бы полезным для школьников нововведением.

В Украине предложили ввести еще один предмет на ВНО

В Украине предложили ввести еще один предмет на ВНО

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Как сообщал OBOZREVATEL, ВНО для учителей возмутило участников тестирования.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Новости для школьников Школа
Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина
Теги
школа ВНО Министерство образования Украины
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