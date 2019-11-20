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В Украине предложили изменить ВНО

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Образовательный эксперт Сергей Дятленко предложил изменить задания на ВНО для выпускников НУШ, потому что сейчас тестирование требует больше знаний, чем творчества и умения применить эти знания.

Об этом рассказал педагог на своей странице в Facebook. По его словам, такое решение будет довольно рискованное, сложное и дорого обойдется. Но без этого не удастся преодолеть культ дат, формул, правил и приказов пунктов параграфа на уроке, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Здесь бы помочь родителям (и школам, и учителям) поставить, так сказать, маячки, на которые нужно ориентироваться. Тогда и репетиторство потеряет свою роль, а школа возрастет в авторитете. Еще не просто школа, а хорошая (креативная, оборудована и насыщенная). И примеры заданий PISA, результаты которого все так ждут в начале декабря, нам в помощь", – отметил Дятленко.

По мнению эксперта, чем быстрее это удастся преодолеть, тем успешнее пойдет образовательная реформа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили ввести еще один предмет на ВНО.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
ВНО школа
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