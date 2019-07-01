В Украине появится омбудсмен по вопросам образования

В Украине появится образовательный омбудсмен. Сейчас рассматриваются претенденты на должность, а в начале июля уже станет известен победитель.

Об этом пишет Всеосвита. Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила на конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения", что должность предусмотрена в Законе Украины "Об образовании".

"В разрезе децентрализации имеем ситуацию, что основателями, в частности, школ и дошкольных учреждений выступают органы местного самоуправления. Очень часто они по-разному воспринимают государственную политику и воплощают ее на местах. Необходимо, чтобы для детей, независимо от того, где они проживают, был обеспечен доступ к качественному образованию", – отметила главный педагог страны.

Омбудсмен будет защищать права всех участников образовательного процесса. Он должен быть ознакомлен с проблемами и трудностями, которые у них возникают, и помогать их решать.

По мнению Гриневич, эту должность обязан занять человек, который хорошо понимает, как функционирует образовательная реформа.

"Этот человек должен уметь общаться с людьми. Надо выслушать заявителей, знать, каким образом помочь их проблеме. А еще – как содействовать со службой качества образования, Министерством образования, органами местного самоуправления. Поэтому это высокая планка," – добавила главный педагог.

Согласно закону, Гриневич может назначить на эту должность человека, которого она считает нужным. Однако в министерстве решили провести конкурсный отбор. Сейчас рассматриваются претенденты, которые желают попробовать свои силы. В начале июля уже станет известен победитель. После состоится соответствующая спецпроверка, по постановлению Кабинета министров.

"Первый украинский образовательный омбудсмен может приступить к работе уже во второй половине июля 2019 года", – рассказала руководитель ведомства.

Омбудсмен EconomistUA

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования и науки Лилия Гриневич объяснила, что администрации учебных заведений, учителя, родители и ученики имеют вправе решать, в какой одежде дети будут ходить в школу.

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