В Украине планируют объединить колледжи и ПТУ: раскрыты детали

В Украине планируют объединить колледжи и профессионально-технические училища в единые учебные заведения, где учащиеся будут получать профессиональное передвысшее и профессиональное образование.

В Минобразования и науки уже подготовили соответствующий законопроект. Об этом в интервью "УП" рассказала бывший руководитель ведомства Анна Новосад.

"Он закладывает одну важную радикальную непопулярную идею – объединить два звена образования: профессиональное передвысшее с профессиональным, и сделать единое мощное звено профессиональных колледжей, которые будут готовить квалифицированных рабочих", – объяснила она.

Минобразования планирует объединить колледжи и ПТУ в Украине

Кроме этого, экс-глава Минобразования отметила, что в этом году министерство увеличило инвестиции в профессиональное образование в 5 раз. Всего было выделено 259 млн грн на учебно-практические центры. За эти средства намерены оборудовать лаборатории и мастерские.

В то же время указанный законопроект, убеждает она, очень важен, поскольку государство "не может себе позволить содержать полупустые 700 колледжей и 700 ПТУ".

"Это нерационально, это вредит всем и это необходимо менять. Я также надеюсь, что в 2020 году министерство сможет завершить соглашение с Европейским инвестиционным банком и взять 50 млн евро низкопроцентного кредита на модернизацию профессионального образования", – подчеркнула Новосад.

По ее словам, это соглашение уже почти готово, решение вопроса зависит от политической воли новых министров образования и финансов – подписать такой кредит. При этом указанный законопроект тоже передали депутатам профильного комитета. Пока он еще требует доработки.

Как сообщал OBOZREVATEL, временно исполняющим обязанности министра образования и науки Украины стал Юрий Полюхович. Он заменит на посту Анну Новосад, которая ушла в отставку. Решение о кадровой перестановке было принято в ходе заседания Кабинета министров Украины 10 марта.

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