В Украине планируют изменить правила прохождения интернатуры: что известно

Министерство здравоохранения планирует изменить подход к подготовке врачей и внедрить новую модель интернатуры с 2020 года. Это позволит украинцам быть конкурентными на мировом уровне.

Как пишет пресс–служба МОЗ, соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения до 14 сентября.

"Предлагается увеличить продолжительность интернатуры до трех лет для всех специальностей, кроме общей стоматологии. Стоматологи будут проходить интернатуру один год. Кроме того, после интернатуры планируется, что врачи будут проходить резидентуру, которая продлится в соответствии со сложностью специализации. В будущем украинский студент-медик будет иметь столько же лет подготовки, как и его коллеги за рубежом", – говорится в сообщении.

Также в Минздраве предлагают ввести распределение мест на интернатуру по электронным реестром по результатам Единого государственного квалификационного экзамена. Для студентов, которые сдают только лицензионный экзамен "КРОК 2", рейтинговым показателем будет результат сдачи этого экзамена. На распределение не будет влиять форма обучения студентов.

В то же время, предлагается уменьшить количество специальностей, по которым будет происходить набор в интернатуру – с 34 до 13: акушерство и гинекология, анестезиология и интенсивная терапия, внутренние болезни, общая практика семейная медицина, общая стоматология, медицина неотложных состояний, педиатрия, психиатрия, отоларингология, офтальмология , радиологическая онкология и ядерная медицина, радиология, хирургия. Например, чтобы стать нейрохирургом, студент должен пройти интернатуру по специальности "хирургия", а затем резидентуру по специальности "нейрохирургия".

После прохождения интернатуры студенты должны будут сдать тестирования в форме лицензионного интегрированного экзамена "КРОК 3" по специальности в интернатуре, допуском к которой является объективный структурированный клинический экзамен.

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