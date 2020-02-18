В Украине с 2020 года перестанут принимать детей в детские дома, их будут направлять в патронатную или приемную семью или семейный дом.

Как заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, государство и общество будет способствовать тому, чтобы ребенок проживал с родными родителями, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Донецкую облгосадминистрацию.

"Дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста", – пояснил Коваль.

По его словам, с 2020 года устраивание детей в детские дома станет платным, а паллиативно-реабилитационные центры будут заниматься и теми, кто воспитывается в приемных семьях.

"Все областные администрации должны завершить разработку программ по устройству детей, привлечь к этой работе администрации городов, районов и объединенных территориальных общин", – добавил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

В Украине перестанут принимать детей в детские дома: что известно твое Город

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