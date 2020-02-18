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В Украине перестанут принимать детей в детские дома: что известно

1.6т
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В Украине с 2020 года перестанут принимать детей в детские дома, их будут направлять в патронатную или приемную семью или семейный дом.

Как заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, государство и общество будет способствовать тому, чтобы ребенок проживал с родными родителями, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Донецкую облгосадминистрацию.

"Дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста", – пояснил Коваль.

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По его словам, с 2020 года устраивание детей в детские дома станет платным, а паллиативно-реабилитационные центры будут заниматься и теми, кто воспитывается в приемных семьях.

"Все областные администрации должны завершить разработку программ по устройству детей, привлечь к этой работе администрации городов, районов и объединенных территориальных общин", – добавил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

В Украине перестанут принимать детей в детские дома: что известно

В Украине перестанут принимать детей в детские дома: что известно

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Персона
Николай Кулеба
Место
Украина
Тег
дети
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Мало того, что родители избавились от ребенка,зи-за безденежья, так теперь еще и платно. Остается только их сварить и сьесть. ДБЛы.
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Зябкін Володимир
Зябкін Володимир
І як це до появи "слуг" ніхто не міг додуматись до такого простого і дієвого способу позбавитись сирітства? А треба було всього лиш призначити плату за дитячі будинки! Інколи здається, що живеш в дурдомі!
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