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В Украине определили лучших ученых и университеты: список

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В Украине в третий раз в рамках церемонии награждения "Web of Science Award" лучшие ученые и научные учреждения получили награды.

Премия введена Министерством образования, которая призвана отметить вклад украинских ученых в мировую науку, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на 24 канал.

"Выбор победителей базировался на уровне цитируемости в наукометрической базе данных "Web of Science Award", – говорится в сообщении.

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Лучшим рецензентом стал ученый Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Борис Минаев.

В номинации "Високоцитируемые авторы" победителями стали Игорь Бондаренко (Днепровская медицинская академия), Ярослав Шпарик (Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр) и Александр Пархоменко (Институт кардиологии имени академика Николая Стражеско).

Лидер науки Украины 2019. Web of Science Award

Лидер науки Украины 2019. Web of Science Award

24 канал

Лидером по количеству цитируемых документов оказалась Обсерватория Национальной академии наук, а лидером по международному сотрудничеству – Институт зоологии Украины.

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Национальный университет "Киево-Могилянская академия" признан лидером влияния научных публикаций по гуманитарным наукам.

Также определено лидеров влияния научных публикаций по прикладным дисциплинам. Это такие университеты как:

  • Днепропетровская медицинская академия;

  • Институт теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова;

  • Львовская политехника;

  • Институт молекулярной биологии и генетики (Национальная академия наук);

  • Институт радиофизики и электроники имени Усикова (Национальная академия наук);

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

  • Харьковский физико-технологический институт;

  • Институт прикладных проблем механики и математики имени Ярослава Подстригача (Национальная академия наук);

  • Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого;

  • Институт ботаники имени Николая Холодного.

В Украине определили лучших ученых и университеты

В Украине определили лучших ученых и университеты

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в топ-350 университетов Восточной Европы вошли вузы Украины.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Академия наук Украины Министерство образования Украины образование
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