В Украине определили лучших ученых и университеты: список

В Украине в третий раз в рамках церемонии награждения "Web of Science Award" лучшие ученые и научные учреждения получили награды.

Премия введена Министерством образования, которая призвана отметить вклад украинских ученых в мировую науку, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на 24 канал.

"Выбор победителей базировался на уровне цитируемости в наукометрической базе данных "Web of Science Award", – говорится в сообщении.

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Лучшим рецензентом стал ученый Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Борис Минаев.

В номинации "Високоцитируемые авторы" победителями стали Игорь Бондаренко (Днепровская медицинская академия), Ярослав Шпарик (Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр) и Александр Пархоменко (Институт кардиологии имени академика Николая Стражеско).

Лидер науки Украины 2019. Web of Science Award 24 канал

Лидером по количеству цитируемых документов оказалась Обсерватория Национальной академии наук, а лидером по международному сотрудничеству – Институт зоологии Украины.

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Национальный университет "Киево-Могилянская академия" признан лидером влияния научных публикаций по гуманитарным наукам.

Также определено лидеров влияния научных публикаций по прикладным дисциплинам. Это такие университеты как:

Днепропетровская медицинская академия;

Институт теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова;

Львовская политехника;

Институт молекулярной биологии и генетики (Национальная академия наук);

Институт радиофизики и электроники имени Усикова (Национальная академия наук);

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Харьковский физико-технологический институт;

Институт прикладных проблем механики и математики имени Ярослава Подстригача (Национальная академия наук);

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого;

Институт ботаники имени Николая Холодного.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в топ-350 университетов Восточной Европы вошли вузы Украины.

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