В Украине определили лучших ученых и университеты: список

В Украине в третий раз в рамках церемонии награждения "Web of Science Award" лучшие ученые и научные учреждения получили награды.
Премия введена Министерством образования, которая призвана отметить вклад украинских ученых в мировую науку, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на 24 канал.
"Выбор победителей базировался на уровне цитируемости в наукометрической базе данных "Web of Science Award", – говорится в сообщении.
Лучшим рецензентом стал ученый Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Борис Минаев.
В номинации "Високоцитируемые авторы" победителями стали Игорь Бондаренко (Днепровская медицинская академия), Ярослав Шпарик (Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр) и Александр Пархоменко (Институт кардиологии имени академика Николая Стражеско).
Лидер науки Украины 2019. Web of Science Award
24 канал
Лидером по количеству цитируемых документов оказалась Обсерватория Национальной академии наук, а лидером по международному сотрудничеству – Институт зоологии Украины.
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" признан лидером влияния научных публикаций по гуманитарным наукам.
Также определено лидеров влияния научных публикаций по прикладным дисциплинам. Это такие университеты как:
Днепропетровская медицинская академия;
Институт теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова;
Львовская политехника;
Институт молекулярной биологии и генетики (Национальная академия наук);
Институт радиофизики и электроники имени Усикова (Национальная академия наук);
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
Харьковский физико-технологический институт;
Институт прикладных проблем механики и математики имени Ярослава Подстригача (Национальная академия наук);
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого;
Институт ботаники имени Николая Холодного.
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