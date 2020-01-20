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В Украине невакцинированным детям разрешили посещать школу: названо условие

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В Украине разрешили детям, которые не прошли вакцинацию, ходить в школу, но это будет личной ответственностью руководителя учебного заведения.

Как заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, МОН подготовило письмо в регионы с предложениями усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения – принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку", – сообщила Новосад.

По ее словам, Минобразования обратилось к МЗ с просьбой внести в справку 086, которая является обязательной для зачисления ученика в учебное заведение, статус о наличии или отсутствии прививки.

В Украине невакцинированным детям разрешили посещать школу

В Украине невакцинированным детям разрешили посещать школу

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие руководители Минобразования и Минздрава Лилия Гриневич и Ульяна Супрун в августе 2019 года сообщили, что детей без прививок не будут пускать в школы и сады. Однако в некоторых городах заявили, что не будут запрещать невакцинированным детям посещать учебные заведения.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Вакцинация в Украине Школа
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Министерство образования Украины школа дети
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